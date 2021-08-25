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استشاري يزف بشرى حول ظهور متحورات جديدة لكورونا: لن يحدث

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الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، إن العالم بدأ يسيطر على وباء ، مستبعدا ظهور متحورات أخرى للفيروس.

وأضاف «الأزرقي» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا كانت 4 متحورات، وكان أعنفها «دلتا»؛ لأنه الأسرع انتشارًا وشكل في بعض دول أوروبا 90% من الإصابات، كما أن أغلب الإصابات بالشرق الأوسط بذلك المتحور.

وتابع: لن تحدث طفرات أخرى بفيروس كورونا لأن الدول بدأت تسيطر على الفيروس وتم إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن لا زالت هناك بؤر ساخنة عالمية مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وخطورة تلك المناطق في ظهور طفرات شديدة للفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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