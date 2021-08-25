استشاري يزف بشرى حول ظهور متحورات جديدة لكورونا: لن يحدث

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، إن العالم بدأ يسيطر على وباء كورونا، مستبعدا ظهور متحورات أخرى للفيروس.

وأضاف «الأزرقي» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا كانت 4 متحورات، وكان أعنفها «دلتا»؛ لأنه الأسرع انتشارًا وشكل في بعض دول أوروبا 90% من الإصابات، كما أن أغلب الإصابات بالشرق الأوسط بذلك المتحور.

وتابع: لن تحدث طفرات أخرى بفيروس كورونا لأن الدول بدأت تسيطر على الفيروس وتم إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن لا زالت هناك بؤر ساخنة عالمية مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وخطورة تلك المناطق في ظهور طفرات شديدة للفيروس.

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