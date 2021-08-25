الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار وزخات بَرَد على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ووفق التقرير، توجد فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

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