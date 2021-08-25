عاجل | طريق مكة - جدة الجديد يختصر المسافة إلى 35 دقيقة

يعد طريق مكة جدة الجديد المباشر من المشاريع المهمة في منطقة مكة المكرمة، ويتكون من 4 مراحل ما زالت المرحلة الرابعة تحت الترسية، وتبلغ أطوال المرحلة الأولى 5 كيلو و300 متر، بنسبة إنجاز أكثر من 42 %، والثانية بطول 18 و600 متر ونسبة إنجاز أكثر 65 %، والمرحلة الثالثة بطول 7 كلم بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 52 %، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام القادم.

وانتقل مشروع طريق مكة جدة الجديد للمرحلة الثانية بنسبة إنجاز أكثر من 65 % وبطول 18 كلم، وسيسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين بنقلهم مباشرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى المشاعر المقدسة، إذ يسهم في تخفيض ضغط الحركة المرورية بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، وهو الطريق الثالث الذي يربط جدة بمكة المكرمة، ليضاف إلى طريقي مكة – جدة القديم ومكة – جدة السريع ومن المتوقع ينتهي في عام.

4 مسارات

ويستغرق زمن الرحلة في الطريق الجديد، باعتباره أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، قرابة 35 دقيقة فقط، لقطع كامل المسافة بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كلم في الساعة.

ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار. كما سيسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين.

طرق رئيسية

ويتقاطع المشروع مع تقاطع طريق الحرمين، وتقاطع بريمان هدى الشام، وتقاطع حداء الجموم، وتقاطع الدائري الرابع مع تقاطع الدائري الثالث مكة المكرمة.

ومن خلال إنجاز مشروع طريق مكة جدة الجديد كانت هناك عدة عوائق من أملاك عقارية بلغ عددها 531 عقارا أزيل منها 447 عقارا وتم تعويض الملاك، والباقي تحت الإجراء، أما المرحلة الثانية من المشروع أزيل فيه جميع العقارات.

4 مراحل للمشروع

المرحلة الأولى 5.3 كلم بنسبة إنجاز أكثر من 42 %

الثانية بطول 18.6 كلم بنسبة انجاز أكثر 65 %

الثالثة بطول 7 كلم بنسبة إنجاز أكثر من 52 %

المرحلة الرابعة تحت الترسية