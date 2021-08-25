إزالة الخيام والمظلات المستحدثة في المدارس

أبلغت إدارات التعليم بالمناطقة، ممثلة بإدارات الأمن والسلامة، المدارس بتنفيذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة لسلامة الجميع والممتلكات، وتحسين جودة الأمن والسلامة في البيئة التعليمية، من خلال اتباع عدد من النقاط التي أوضحتها إدارة السلامة، تمثلت في عدم إغلاق أبواب الطوارئ، والتخلص من الأثاث الزائد، وتفقد المباني بعد تغيرات الطقس التي تشهدها المنطقة.

الأمن والسلامة

وأكدت إدارة الأمن والسلامة في خطاباتها الموجهة للمدارس، التذكير بإجراءات السلامة الدائمة في المدارس، بعدم استحداث أي تعديل أو بناء في المباني التعليمية «المدارس» دون العودة لإدارة التخطيط، وكذلك عدم استخدام البخور أو الشموع والفواحات، أو أي مواد قابلة للاشتعال ما ينتج عنه حرائق وأضرار صحية، كذلك إغلاق جميع المفاتيح الكهربائية والمكيفات، عقب انتهاء الدوام الرسمي، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل والأقفال لأي سبب، وعدم وضع أي حواجز أو أثاث لإغلاق الممرات، أو استحداث غرف في الممرات.

مظلات وسواتر

وأشارت إدارة السلامة إلى ضرورة التأكد من إغلاق أغطية الصرف الصحي وخزانات المياه، والرفع لإدارة التشغيل والصيانة عاجلا، عند وجود خلل فيهما، وسلامة المختبرات والمعامل المدرسية ومحتوياتها، ومطابقتها للتعليمات مع ضرورة توفير حقيبة للإسعافات الأولية، وعدم استحداث أي مظلات أو سواتر أو خيام داخل المبنى المدرسي أو خارجه، وإزالة ما تم استحداثه سابقا.

مسالك الطوارئ

وتضمنت التعليمات عدم استحداث بناء تحت السلالم، حيث تعتبر مسالك طوارئ ويمنع أن يوضع أمامها أو تحتها أي عوائق أو مواد قابلة للاشتعال، وعدم استحداث أبنية داخل المنشأة التعليمية الحكومية، إلا بعد أخذ موافقة خطية من إدارة المباني، والتخلص من الرجيع بشكل عاجل، وعدم إضافة تمديدات كهربائية في المنشأة التعليمية، ومنع استخدام غرفة الكهرباء داخل المدرسة أو خارجها، وعدم دخول السيارات لداخل الفناء.