5 أضعاف زيادة أعداد مشرفي التوجيه الطلابي

وجهت وزارة التعليم إدارتها في المناطق والمحافظات بنقل مهام وحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم إلى إدارة التوجيه الطلابي، والاستفادة من المتبقين وغير المتخصصين كموجهين طلابيين أو معلمين بالمدارس، إضافة إلى زيادة مشرفي التوجيه الطلابي في إدارة التعليم من مشرف واحد إلى 5 مشرفين للقيام بمهام الوحدة بمشاركة مشرفي التوجيه الطلابي في الإدارة أو القسم.

جودة عالية

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لنائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وجهه إلى مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لفت فيه إلى رغبة الوزارة في تجويد العمل في ميدان التوجيه الطلابي، وتقديم رعاية ذات جودة عالية في إدارات التعليم، وتعزيز التكامل مع المراكز المتخصصة، وتطوير تقديم الخدمات بشكل مباشر أو عن بعد.

خدمات إرشادية

وأضاف آل فهيد في التعميم: «إشارة إلى تعميم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطلاب بشأن إنشاء وحدات للخدمات الإرشادية بإدارات التعليم، عليه اعتمدوا ما يلي:

أولا: نقل مهام وحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم إلى (إدارة قسم التوجيه الطلابي بإدارات التعليم، والاستفادة من التشكيلات الإشرافية الموجودة في الوحدات، حيث يستفاد من المتخصصين في إدارة قسم التوجيه الطلابي بإدارة التعليم حسب المقاعد المتوفرة، وبقية الكوادر من متخصصين وغير متخصصين يستفاد منهم كموجهين طلابيين أو معلمين في المدارس ثانيا: زيادة مشرفي التوجيه الطلابي في إدارة التعليم من (1) إلى (5) مشرف للقيام بمهام الوحدة بمشاركة مشرفي التوجيه الطلابي في الإدارة أو القسم».

أبرز ماجاء في التعميم

نقل مهام وحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم إلى إدارة التوجيه الطلابي

الاستفادة من المتخصصين بحسب المقاعد المتوفرة

الاستفادة من المتبقين وغير المتخصصين كموجهين طلابيين أو معلمين بالمدارس

زيادة عدد مشرفي التوجيه الطلابي من 1 إلى 5