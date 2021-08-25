شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح «نفق الثقبة» أمام حركة السير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتهي فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من أعمال إصلاح نفق الثقبة الواقع على طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك خالد، غدا الخميس، مع فتح حركة السير أمام المركبات.

وأكد مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي، لـ (اليوم)، استمرار أعمال الإصلاح داخل النفق حسب أحدث التقنيات المستخدمة في معالجة الخرسانة الإنشائية، مشيرا إلى أن فتح النفق غدا يأتي بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات المطلوبة حسب البرنامج الزمني المعتمد، الذي يتضمن صيانة الخرسانة المتضررة ومعالجة حديد التسليح حسب المواصفات القياسية لوزارة النقل.

ولفت إلى استمرار أعمال الإصلاحات ضمن خطة الوزارة لإصلاح عدد من الجسور والأنفاق بالمنطقة الشرقية بشكل عام، وحاضرة الدمام على وجه الخصوص، موضحا أنه تم الانتهاء من استبدال فواصل التمدد لعدد 7 جسور، وهي: جسر لكزس على طريق الملك سعود بطول 180 مترا، وجسر تقاطع طريق «صفوى - المطار - أبو حدرية» القديم بطول 142 مترا، وجسر الدفاع الجوي على طريق «الميناء - بقيق» بالاتجاهين بطول 140 مترا، وجسر الثقبة على طريق الملك خالد بطول 154 مترا، إضافة إلى جسر الدوحة على طريق الأمير محمد بن فهد بطول 75 مترا، وجسر الراكة اتجاه الخبر على طريق الملك فهد بطول 62 مترا.

وكانت الجهات المختصة ممثلة بإدارتي النقل والمرور، قد أغلقت الراشد قبل 7 سنوات لمدة أسبوعين؛ لإجراء صيانة عاجلة بناء على توجيهات إمارة المنطقة الشرقية، وتمت حينها صيانته وإصلاح أجزاء عديدة بداخله، إضافة لتوسعته بزيادة مسار ثالث، ومساحة نصف متر على الأكتاف، وجاء الإغلاق حينها بناء على تقارير رسمية طالبت باتخاذ حلول عاجلة للأزمة.