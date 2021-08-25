شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية التقنية بالخبر.. مشروع ينتظر الإنجاز منذ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من أهالي محافظة الخبر بسرعة إنجاز مشروع الكلية التقنية للبنين بالخبر، التي تعد ضرورية لخدمتهم وتخفيف الضغط الطلابي على الكلية التقنية بالدمام، نظرا لزيادة الأعداد فيها، مشيرين إلى أن مساحة المشروع مناسبة جدا؛ لتوافر مساحات كافية، وأنه كان من المفترض تسليم المشروع عام 1440هـ، لكنه لا يزال غير مكتمل حتى الوقت الحالي.

فرص دراسية

وأكد المواطن راكان المري، أن المشروع بدأ قبل سنوات وإلى الآن لم يتم إنجازه، رغم انتظار الطلاب لهذا المشروع الذي يختصر عليهم مسافات، ويتيح مجالات أكثر للالتحاق بالكلية التقنية، مطالبا بسرعة الإنجاز، خاصة أن المشروع سيخدم طلاب محافظتي الخبر والظهران.

وبيَّن أن أقرب كلية للمحافظة حاليا هي الكلية التقنية بالدمام، وقد يواجه الطلاب صعوبات في هذه الكلية بسبب زيادة الأعداد بها، أو لا يجدون الفرص المتاحة في الأقسام المطلوبة، بسبب اكتفاء المقاعد، ما يجعلهم يتوجهون لمسافات في مناطق أبعد؛ للحصول على فرصة دراسية في التخصص المرغوب.

مساحة كافية

وأشار المواطن ناصر المطوع، إلى أن توقف المشروع لسنوات يجبر أهالي الخبر والظهران على التوجه إلى الكلية التقنية بالدمام، وهناك من يجد اكتفاء في المقاعد الدراسية ويتوجه إلى كليات أبعد للحصول على فرص الدراسة، والالتحاق بالتخصصات المطلوبة، وأن المشروع كان من المفترض تسليمه منذ عام 1440هـ، إلا أنه لم يكتمل حتى الآن، موضحا أن المشروع سيقدم خدمة كبيرة لأعداد من الطلاب، وذلك لتوافر المساحات الكافية لأعداد أكثر من الطلاب، وتوافر مواقف للسيارات بمساحات واسعة وكافية.

برامج تدريبية

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي: إن المؤسسة تعمل مع الجهات المعنية لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم البرامج التدريبية للبنين في المنطقة الشرقية، من خلال الكليات التقنية، وذلك في 4 كليات حاليا، هي: الكلية التقنية بالدمام، والكلية التقنية بالقطيف، والكلية التقنية بالأحساء، والكلية التقنية بحفر الباطن، إضافة إلى مجموعة من المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية المنتشرة في محافظات المنطقة.