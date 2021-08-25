شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % زيادة متوقعة بالروبيان عن بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع صيادو الشرقية زيادة كميات الروبيان خلال الأيام المقبلة، بنسبة تصل إلى 40 % عن بداية الموسم، مشيرين إلى أن دخول نجم سهيل بتاريخ 24 أغسطس، ونهاية موسم شدة الحر وبداية هبوب الرياح الشمالية، سيكون محفزا لظهور وانتشار الروبيان في معاقله المعتادة وفي مواقع مختلفة.

تحسن مستمروقال عضو جمعية الصيادين بالمنطقة محمد القصاب إن الموسم يشهد تحسنا وزيادة مستمرة، وذلك لوصول الصيادين إلى بعض المعاقل الجديدة للروبيان.

وأضاف إن الروبيان يتواجد بكثرة حاليا في مناطق الشمال، كجزيرة جنة والسفانية، بكميات كبيرة، تصل إلى 40 % عن بداية الموسم، مشيرا إلى أن الأحجام المتوسطة والكبيرة تتواجد في مناطق أخرى ببحر الشمال أيضا، والوضع في تحسن مستمر.

اختلاف الأسعاروأشار القصاب إلى اختلاف أسعار الروبيان بحسب موقع صيدها وقوتها وحجمها، فنجد أن سعر ثلاجة الحجم المتوسط في موقع الميناء زنة 38 كيلو جراما، بسعر 1200 ريال، أما الروبيان الأحمر، الذي يكون بين الصغير والوسط فسعره يتراوح بين 500 و650 ريالا، وروبيان الشمال الصغير الأسمر اللون بسعر 200 و250 ريالا، والأسمر متوسط الحجم بسعر 1050 ريالا، والروبيان الأحمر متوسط الحجم والمخلوط بحبات كبيرة بسعر 1650 ريالا. وأوضح أنه تم وصول الصيادين إلى معاقل «خور» جديدة، تتوافر فيها كميات كبيرة من الروبيان.

اكتشاف المعاقلوذكر الصياد بفرضة الجبيل يوسف الخالدي أن هناك مواقع لم تكتشف بعد إلى الآن، مشيرا إلى أنه كلما كثرت مراكب الصيد في عرض البحر كان اكتشاف المعاقل أكثر.

ولفت إلى أن إبحار 33 % من المراكب الكبيرة «اللنشات» والصغيرة «الطرادات» بسبب نقص العمالة، يؤدي إلى بطء اكتشاف المعاقل عن المواسم السابقة.

وأكد الخالدي أن موقع ومبحر منيفة والسفانية، هما الأوفر حظا من حيث كميات الروبيان، مشيرا إلى أنه تم منع الصيد في مساحة معينة بهما مما أثر على الإنتاج من الروبيان وقلته في الأسواق.

وأشار إلى تواجد «الروبيان»، في عدة مناطق من بينها الخفجي وشمال جزيرة أبوعلي ومنطقة «رأس الغار» وهي المعروفة اليوم «برأس الخير»، التي منع الصيد في عدة مناطق منها.

العرض والطلب وقال إن الكميات تؤثر في الأسعار فقاعدة العرض والطلب هي المهمة، فإذا كثر العرض انخفضت الأسعار والعكس صحيح، خاصة أن الروبيان سريع التلف ويجبر الصياد على بيعه بأي سعر.

وأشار إلى تفاوت الأسعار ما بين 300 و1400 ريال لـ«الثلاجة»، بحسب حجم ونوع الروبيان. وقال إن دخول نجم سهيل بتاريخ 24 أغسطس، نهاية موسم شدة الحر وبداية هبوب رياح شمالية، سيكون محفزا لظهور وانتشار الروبيان في معاقله المعتادة وفي مواقع مختلفة.