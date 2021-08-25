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كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بمكتبه، الممثل النظامي للمتدربين في صحة عسير ببرامج هيئة التخصصات الصحية، الدكتور أسامة بن حسين أبو حاوي؛ وذلك نظير جهوده خلال العام الأكاديمي المنصرم (٢٠٢٠-٢٠٢١م )، كممثل للمتدربين بلجنة التدريب المؤسسي.
يأتي ذلك في إطار اهتمام صحة عسير ببرامج الاعتماد المؤسسي والبرامجي وما لها من دور كبير في تحسين البيئة العملية، والارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:57 AM
في إطار الاهتمام ببرامج الاعتماد المؤسسي والبرامجي والارتقاء بالخدمات الصحية مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات
كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بمكتبه، الممثل النظامي للمتدربين في صحة عسير ببرامج هيئة التخصصات الصحية، الدكتور أسامة بن حسين أبو حاوي؛ وذلك نظير جهوده خلال العام الأكاديمي المنصرم (٢٠٢٠-٢٠٢١م )، كممثل للمتدربين بلجنة التدريب المؤسسي.
يأتي ذلك في إطار اهتمام صحة عسير ببرامج الاعتماد المؤسسي والبرامجي وما لها من دور كبير في تحسين البيئة العملية، والارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.
، مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات ،
المصدر : الخليج 365
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