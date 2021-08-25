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علقت بلدية بلقرن على ما نشر في صحيفة الخليج 365 بتاريخ 15 / 1 / 1443هـ تحت عنوان (بعد عام من افتتاحها.."القرود" تستوطن حديقة " باشوت بلقرن" ومطالبات بالتدخل) وما ورد في الخبر أن الأهالي قالوا إنها تعاني بسبب سوء النظافة بشكل عام وطالبوا المسؤولين بإعادة تهيئتها.
وتفصيلاً، أكدت البلدية أن الحديقة محل اهتمام البلدية والصور المنشورة تم صيانتها وهي في استلام المقاول سنة الصيانة إلى تاريخه وقد تم رفع خطاب للمقاول برقم 55616 وتاريخ 25 / 10 / 1442هـ وتم صيانتها ونرفق لكم الصور، علمًا بأن البلدية يوجد بها عامل بالحديقة إلى الساعة 12 ليلاً ونظافة الحديقة يوميًا والبلدية تقوم بالجهد للمحافظة عليها والموقع يوجد به الكثير من القرود بشكل يومي لقربها من المنتزهات الطبيعية والغابات.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:51 AM
بعد نشر "الخليج 365" شكاوى الأهالي حول افتقادها للنظافة والمطالبة بإعادة تهيئتهابلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود
علقت بلدية بلقرن على ما نشر في صحيفة الخليج 365 بتاريخ 15 / 1 / 1443هـ تحت عنوان (بعد عام من افتتاحها.."القرود" تستوطن حديقة " باشوت بلقرن" ومطالبات بالتدخل) وما ورد في الخبر أن الأهالي قالوا إنها تعاني بسبب سوء النظافة بشكل عام وطالبوا المسؤولين بإعادة تهيئتها.
وتفصيلاً، أكدت البلدية أن الحديقة محل اهتمام البلدية والصور المنشورة تم صيانتها وهي في استلام المقاول سنة الصيانة إلى تاريخه وقد تم رفع خطاب للمقاول برقم 55616 وتاريخ 25 / 10 / 1442هـ وتم صيانتها ونرفق لكم الصور، علمًا بأن البلدية يوجد بها عامل بالحديقة إلى الساعة 12 ليلاً ونظافة الحديقة يوميًا والبلدية تقوم بالجهد للمحافظة عليها والموقع يوجد به الكثير من القرود بشكل يومي لقربها من المنتزهات الطبيعية والغابات.
، بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود ،
المصدر : الخليج 365
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