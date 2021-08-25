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حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".
وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.
وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:38 AM
الالتزام بإرسال التقارير التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال سريان شهادة الاعتماد"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة
حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".
وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.
وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
، "سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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