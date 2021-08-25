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دانت جمهورية جزر القمر المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران على مدينة خميس مشيط بطائرة مسيَّرة مفخخة، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.
وتفصيلاً، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر في بيان لها أمس عن تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:29 AM
أعربت عن تأييدها للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط
دانت جمهورية جزر القمر المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران على مدينة خميس مشيط بطائرة مسيَّرة مفخخة، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.
وتفصيلاً، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر في بيان لها أمس عن تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
، "جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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