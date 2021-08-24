السديس: المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة يجسد العناية الكبيرة بالحرمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتدشينه المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرفة.

عناية كبيرة بالحرمين:

وقال السديس: إن تدشين الفيصل للمعرض لهو تجسيد للعناية الكبيرة التي تقدمها الدولة-رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وامتداد للرعاية الكبيرة التي تحظى بها الرئاسة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد تفضل بتدشين المعرض والاطلاع على مقتنياته وما تحتويه من أدوات تخص مراسم غسل الكعبة المشرفة.

قبلة المسلمين:

وأضاف السديس أن اهتمام حكومتنا الرشيدة بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة قبلة المسلمين غير مستغرب لما تحملها من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

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