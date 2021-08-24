مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم ومعلمة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع الحالي أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة، وسط منظومة من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، فضلًا عن تنظيم احتفالات بعودتهم.

دعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس:

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، مؤكدة أن المعلمين والمعلمات يؤدون أدوارًا عظيمة ومحورية لبناء الأجيال ونهضة الوطن، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 مشرف ومشرفة زيارات ميدانية لدعم سير العمل والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل، ومساندة فرق العمل في إتمام توزيع الكتب الدراسية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.



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