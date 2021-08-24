يحيى مفرح: الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب والناقد الفني يحيى مفرح أن الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس وهمومها.

وأضاف مفرح خلال حواره إلى قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس وهمومها، موضحًا أن جريدة عكاظ صقلت موهبته وقدراته الصحفية.

تطور ملحوظ:

وتابع أنه من المتوقع في المستقبل القريب أن نشاهد تطور ملحوظ للأعمال السينمائية.



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