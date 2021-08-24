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شكرا لقرائتكم يحيى مفرح: الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
يحيى مفرح: الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس
توقع مشاهدة تطور ملحوظ للأعمال السينمائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكاتب والناقد الفني يحيى مفرح أن الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس وهمومها.
وأضاف مفرح خلال حواره إلى قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الفنية تحتاج إلى محاكاة تطلعات الناس وهمومها، موضحًا أن جريدة عكاظ صقلت موهبته وقدراته الصحفية.
تطور ملحوظ:
وتابع أنه من المتوقع في المستقبل القريب أن نشاهد تطور ملحوظ للأعمال السينمائية.
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