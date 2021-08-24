محمد بن مسعود - الدمام - مراعاة لأبنائها وحرصًا على انتظام العملية التعليمية أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م. وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:02 AM مراعاة لأبنائها وحرصًا على انتظام العملية التعليمية جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م. وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة. الكلمات المفتاحية ، جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها ،

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