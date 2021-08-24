، "بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنهم حظوا بالاهتمام والرعاية منذ عهد الملك المؤسس حتى عصرنا الحالي

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن موافقة مجلس الوزراء يعد لفتة إنسانية وامتداداً للمواقف السامية النبيلة التي اعتادت عليها هذه الفئة الغالية من قبل القيادة الرشيدة، حيث حظي اليتيم بالاهتمام والرعاية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى عصرنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وأضاف أن الموافقة على شمول التأمين الصحي الإلزامي للأسرة والأيتام المحتضنين لديها أسوة ببقية أفرادها سوف يسهم في حل إشكالات كثيرة كان يعاني منها الأيتام وأسرهم في ظل تحمل تكاليف العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية التي يحتاجونها.

وأشار بحري إلى أن هذه الموافقة امتداد للمواقف الإنسانية والأيادي البيضاء التي اعتادت عليها هذه الفئة الغالية والتي تكون في أمس الحاجة إلى الالتفات للمشكلات التي تواجهها والملفات الهامة التي تمس احتياجاتهم الأساسية وشؤون حياتهم المختلفة.

يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة هذه الفئة وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.