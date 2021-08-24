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تختلف سلوكيات أصحاب المركبات فيما يخص الحرص على توفير الوقود، أو عشوائية الاستهلاك، وأخيرًا التذبذب بين هذا وذاك، في المقابل ثبت أن اتباع التعليمات يرشد ويحقق وفرًا ملحوظًا.
ويتوجب قبل شراء المركبة التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر المقتصد للوقود، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.
وفي جانب التوعية والتوفير على المستهلك، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك أربعة عوامل في حال تَجَنبها المستهلك فإنه يقلل من استهلاك الوقود، ومن هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 11:08 PM
يتوجب قبل شرائها التأكد من معلومات كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا
تختلف سلوكيات أصحاب المركبات فيما يخص الحرص على توفير الوقود، أو عشوائية الاستهلاك، وأخيرًا التذبذب بين هذا وذاك، في المقابل ثبت أن اتباع التعليمات يرشد ويحقق وفرًا ملحوظًا.
ويتوجب قبل شراء المركبة التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر المقتصد للوقود، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.
وفي جانب التوعية والتوفير على المستهلك، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك أربعة عوامل في حال تَجَنبها المستهلك فإنه يقلل من استهلاك الوقود، ومن هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.
، 4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا ،
المصدر : الخليج 365
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