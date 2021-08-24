شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شابان يرويان قصة إنقاذهما أطفال ونساء من حريق شب في منزلهم بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الشابان "متعب وراكان" قصة إنقاذهما لعدد من الأشخاص من حريق شب في منزلهم في الخرج في غضون 7 دقائق.

وقال راكان المطيري أنهما دخلا المنزل، وقاما بإخراج من فيه من رجال ونساء وأطفال ومرأة مسنة على سرير طبي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن أثناء محاولته إخراج المرأة المسنة احترقت قدمه، لافتا إلى أن الدفاع المدني باشر الحادث فور خروجه من المنزل.

من جهته، قال صاحب المنزل، مشعل بن مرشد، إن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، مقدما شكره إلى الشابين وقوات الدفاع المدني.