اخبار السعوديه

استشاري أمراض معدية يتحدث عن متحور دلتا "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يتحدث عن متحور دلتا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري أمراض معدية"العالم بدأ يسيطر على الوباء ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى".

وأوضح الاستشاري خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"إذا أخذ الإنسان لقاح وأصيب تكون إصابته خفيفة عكس الإنسان الذي أصيب ولم يتلقى أي لقاح فتكون إصابته شديدة وربما تتسبب في دخوله العناية المركزة وتؤدي به إلى الوفاة".

ولفت:"متحور دلتا هو أسرع في الانتشار ، و90%  من الإصابات الجديدة هي من دلتا وأغلب الإصابات في الشرق الأوسط ومن ضمنها هي من متحور دلتا وفعالية اللقاح فيه أقل من المتحورات الأخرى".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا