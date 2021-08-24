شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يتحدث عن متحور دلتا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري أمراض معدية"العالم بدأ يسيطر على الوباء ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى".

وأوضح الاستشاري خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"إذا أخذ الإنسان لقاح وأصيب تكون إصابته خفيفة عكس الإنسان الذي أصيب ولم يتلقى أي لقاح فتكون إصابته شديدة وربما تتسبب في دخوله العناية المركزة وتؤدي به إلى الوفاة".

ولفت:"متحور دلتا هو أسرع في الانتشار ، و90% من الإصابات الجديدة هي من دلتا وأغلب الإصابات في الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية هي من متحور دلتا وفعالية اللقاح فيه أقل من المتحورات الأخرى".