شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. صقار أمريكي يبدي انبهاره بمهرجان الصقور الدولي بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شارك صقار أمريكي يدعى "لارس سيجو" في مزاد الصقور الدولي المقام حاليا في المملكة.

وقال أنه خسر ملايين الدولارت من أجل هويته، مبديا انبهاره بما شاهده من إقبال كبير على المشاركة في المهرجان، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن شغفه بالصقور بدأ منذ الصغر، وتحديدًا بعمر 8 سنوات عندما كان يشاهد أفلاما وكان يرى فيها الصقور وهي تقف على ساعد الإنسان.

وأكد أنه أعجب بها لذلك جلب دجاجة ووضعها على ساعده لكن الدجاجة جرحت يده، وحينها علم أن الصقور هي فقط من يتم وضعها على الساعد، ومن هنا أحب الصقور ودخل في هذا مجال تربيتها.