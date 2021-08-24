شكرا لمتابعة خبر عن مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من محدودية الرؤية الناتجة عن الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة، متمنية للجميع السلامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، فضلا عن فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.