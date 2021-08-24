اخبار السعوديه

محام: الجهات الحكومية لا تفرق بين المواطن العادي والمشاهير في المخالفات المرورية "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن محام: الجهات الحكومية لا تفرق بين المواطن العادي والمشاهير في المخالفات المرورية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المحامي نايف المرشدي، سبب ظهور المخالفات المرورية، قائلا:"الذي يرصد المخالفات بنسبة كبيرة في الإدارة العامة للمرور هي أجهزة آلية لا تعرف المشهور من غيره ومن خلال أبشر أيضا".

وأوضح نايف المرشدي، خلال حواره بقناة الرسالة:"بإمكان المخالف الاعتراض على المخالفات خلال 30 يوما وفق المادة 75 من نظام المرور"، لافتا:"نظام المرور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المسارات والإشارات".

وأشار:"ملاحقة المشاهير لكثرة الأتباع والمتابعين بسبب كونهم يقتضي بهم وبسبب تأثر الناس بسلوكياتهم بسبب مخالفتهم بمخالفة صريحة موثقة ولذلك تم استدعائهم وامتثالهم وتعهدوا بعدم تكرار المخالفة".

 

ووجه رسالة للمشاهير، قائلا:"احمدوا ربكم أنه تم الاكتفاء بمخالفات مرورية ولم يُطبق عليكم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لأن عقوبتها السجن"، مردفا:"الجهات الحكومية لا تفرق بين المواطن العادي والمشاهير في المخالفات وهذا من تمام العدالة".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا