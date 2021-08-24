شكرا لمتابعة خبر عن محام: الجهات الحكومية لا تفرق بين المواطن العادي والمشاهير في المخالفات المرورية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المحامي نايف المرشدي، سبب ظهور المخالفات المرورية، قائلا:"الذي يرصد المخالفات بنسبة كبيرة في الإدارة العامة للمرور هي أجهزة آلية لا تعرف المشهور من غيره ومن خلال أبشر أيضا".

وأوضح نايف المرشدي، خلال حواره بقناة الرسالة:"بإمكان المخالف الاعتراض على المخالفات خلال 30 يوما وفق المادة 75 من نظام المرور"، لافتا:"نظام المرور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المسارات والإشارات".

وأشار:"ملاحقة المشاهير لكثرة الأتباع والمتابعين بسبب كونهم يقتضي بهم وبسبب تأثر الناس بسلوكياتهم بسبب مخالفتهم بمخالفة صريحة موثقة ولذلك تم استدعائهم وامتثالهم وتعهدوا بعدم تكرار المخالفة".

ووجه رسالة للمشاهير، قائلا:"احمدوا ربكم أنه تم الاكتفاء بمخالفات مرورية ولم يُطبق عليكم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لأن عقوبتها السجن"، مردفا:"الجهات الحكومية لا تفرق بين المواطن العادي والمشاهير في المخالفات وهذا من تمام العدالة".