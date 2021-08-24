الزعاق يحدِّد موعد انتهاء «القيظ» وبرودة الأجواء

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن موسم «مرخيات القلايد»، من المواسم الهامة عند البادية والحاضرة ويستمر 26 يومًا (مقسمة على نجمين كل منهما 13 يومًا هما: نجم الكليبين والنجم الأول من سهيل).

وتابع الزعاق، ينتهي هذا الموسم في أوائل شهر سبتمبر، فينسلخ القيظ من المنظمومة المناخية ليلًا، فيبرد الهواء بالأجواء ويبرد الماء في باطن الأرض ويفئ الظل وتنكسر حدة شعاع الشمس وتبدأ الطيور في الهجرة، وفق «العربية».

وفي سياق ذي صلة، توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، فضلا عن فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.

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