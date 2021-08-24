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بالخرائط.. الحيزان يرصد الغطاء السحابي على السعودية والخليج

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الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أجواء المملكة والخليج مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر  الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خرائط توضح الغطاء السحابي والسحب الممطرة.  

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول امطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، فضلا عن فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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