التعليم تعلن النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية

الرياض - محمد عبدالله - اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.

وتتضمن النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حضور الطلبة غير المحصنين بشكل غير متزامن للدروس عبر منصة مدرستي، ويقوم مدير أو مديرة المدرسة بإنشاء الجدول المدرسي على منصة مدرستي وفي نظام نور وأن يكون مطابقا للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلمين في المنصة.

ووفق النموذج، يقوم المعلم أو المعلمة برفع رابط الدرس المسجل من قنوات عين والتقويمات المناسبة للدرس والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطلبة وتكون ضمن مهام المعلم أو المعلمة في تحضيره اليومي.

كما يتم رفع التكليفات والمهمات الأدائية على منصة مدرستي من قبل المعلم أو المعلمة، وحضور الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول منصة مدرستي أو أولياء أمورهم يوما في الأسبوع لاستلام التكليفات والمهمات الأدائية ومتابعة التقدم الدراسي.

كما يمكن للمعلم أو المعلمة أن ينشئ فصولا افتراضية تزامنية لطلابه عبر منصة مدرستي، ويكون رفع حضور الطلبة ودرجاتهم على المنصة وفي نظام نور بشكل يومي.

اقرأ أيضا:

بعد انقطاع.. استعداد الأسواق والمكتبات في الرياض للعودة للمدارس