الخطوط السعودية: التحصين شرط لدخول صالات المطار الدولية والداخلية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الخطوط السعودية، أنَّ التحصين ضد فيروس كورونا، شرط لدخول صالات المطار الدولية والداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل تمَّ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المُعلق القدوم منها؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تسهيلاً لإجراءات سفركم وتطبيقاً للتوجيهات الصادرة فإنه يلزم التحصين لدخول صالات المطار الدولية والداخلية واثبات ذلك من خلال تطبيق توكلنا كالتالي (محصن - محصن جرعة أولى مضى عليها ١٤ يوم - محصن متعافي)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا والتي تخضع للتحديث المستمر يرجى زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قد أعلنت رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، وذلك للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بالقاهرة على موقع «تويتر»: «رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

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