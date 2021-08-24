التعليم تعلن النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية

ويتضمن النموذج حضور جميع الطلبة عبر منصة روضتي ومنصة مدرستي في الفترة المسائية من الساعة 3:30 إلى 7 مساء.

ويتم حضور جميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد حتى 30 أكتوبر أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%)، مع رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على المنصة من قبل المعلم أو المعلمة.

ويكون حضور المعلم أو المعلمة يوما في الأسبوع للمدرسة لمتابعة الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة مع تحديد آليات حضور المعلم أو المعلمة من قبل اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم.

ووفق النموذج يكون حضور الطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى المنصة أو أولياء أمورهم يوما في الأسبوع للمدرسة لأخذ التكليفات ومتابعة التقدم الدراسي، مع رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على المنصة وفي نظام نور بشكل يومي.

اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.

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