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وزارة التعليم تعلن الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الجديد

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم العام، الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»، الضوابط العامة لتشغيل المدارس والتي جاءت كالآتي:

  • الالتزام بالضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.
  • الطالب فوق 12 عامًا ولم يتلق الجرعتين يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين.
  • متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.
  • تخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.
  • استبعاد الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي لا تحقق التباعد.
  • تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد.
  • وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات.
  • تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم يوميًا.
  • متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي.
  • تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه في إصابة والتحول للتعليم عن بعد.
  • تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بعد.
  • الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد.
  • حصول جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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