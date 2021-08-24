وزارة التعليم تعلن الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الجديد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم العام، الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد 1443هـ.
وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»، الضوابط العامة لتشغيل المدارس والتي جاءت كالآتي:
- الالتزام بالضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.
- الطالب فوق 12 عامًا ولم يتلق الجرعتين يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين.
- متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.
- تخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.
- استبعاد الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي لا تحقق التباعد.
- تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد.
- وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات.
- تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم يوميًا.
- متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي.
- تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه في إصابة والتحول للتعليم عن بعد.
- تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بعد.
- الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد.
- حصول جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح.
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