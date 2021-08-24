بالصور.. مدني أبو عريش يخمد حريقًا اندلع بعدد من الورش

الرياض - محمد عبدالله - أخمد الدفاع المدني بأبو عريش، حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «مدني أبو عريش يخمد حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات - ولله الحمد. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث».

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