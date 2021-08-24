الدفاع المدني ينبه لهطول أمطار وأتربة مثارة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى أتربة مثارة وهطول أمطار على 3 مناطق بالمملكة، وذلك بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، توجد أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة يشمل (ينبع) حتى الساعة 6 مساءً.

وتابعت، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل (أضم، العرضيات، ميسان والطائف) حتى الساعة 8 مساءً.

وأشارت المديرية إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل (الباحة ، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن ، قلوة ، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة 8 مساءً.

وفي شأن ذي صلة، توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقرير طقس غد الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. فضلًا عن تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

مسؤول بـ«الأرصاد»: حالة مطرية على بعض المناطق تستمر حتى الأسبوع القادم