18 عاما لقبول المتقدم للعسكرية

وكان النظام في السابق يسمح لمن بلغ سن 17 عاما بالتقدم للحصول على وظيفة في 4 قطاعات عسكرية: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والاستخبارات العامة.
المادة 4 بعد التعديل
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.
ألا تقل سنه عن 18 عاما ولا تزيد على 40 عاما.
ألا يكون موظفا في أية جهة حكومية.
تتوافر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
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