سلال غذائية بنجران

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية، المسجلين رسميا في كشوفاتها. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع مستفيدي الجمعية، لافتا إلى أن التوزيع يستمر على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وأن السلة الغذائية تتكون من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.



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