ملتقى للعودة الآمنة في نجران

وتستمر الحملة حتى الاثنين، ومن ضمن أولوياتها تثقيف الأسر والطلاب ومنسوبي المدارس من خلال لقاء، يتم عن بُعد، مع أبرز قيادات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، ومدير عام الشؤون الصحية، الدكتور إبراهيم بني هميم، ومدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لـصحة نجران، علي آل جليدان، وعدد من الضيوف الذين سيقدمون، خلال اللقاء، المعلومات والنصائح التي من شأنها الحفاظ على سلامة منسوبي المدارس، وكذلك تثقيفهم بشأن اتباع وسائل السلامة، والأخذ بالاحترازات المتبعة، والكشف عن حالات الاشتباه، وكيفية التعامل معها، والإجابة عن أسئلة الجميع. كما سيتم تفعيل دور وحدة الخدمات الإرشادية من خلال الهاتف الإرشادي، وتنفيذ برامج للتهيئة للأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة الإرشادي، بالإضافة إلى إقامة دورات للموجهين الطلابيين، لحثهم على البداية الجادة، والعمل على أن تكون المدارس مراكز إشعاع في تثقيف الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمعات المحيطة بها.
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