ربط الفصول بالمعلمين في منصة مدرستي للطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

نشرت وزارة التعليم النماذج التشغيلية لاستئناف الدراسة عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث أكد النموذج على أن يحضر الطلبة غير المحصنين بشكل غير متزامن للدروس عبر منصة مدرستي ، ويقول مدير أو مديرة المدرسة بإنشاء الجدول المدرسي على منصة مدرستي وفي نظام نور، وأن يكون مطابقا للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلمين في المنصة.

ويقوم المعلم أو المعلمة برفع رابط الدرس المسجل من قنوات عين والتقويمات المناسبة للدرس والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على المنصة، مع التكليفات المطلوبة من الطلبة وتكون ضمن مهام المعلم والمعلمة في تحضيره اليومي للدرس.

كما أشار النموذج إلى رفع التكليفات والمهمات الأدائية على منصة مدرستي أو أولياء أمورهم يوما في الأسبوع لاستلام التكليفات والمهمات ومتابعة التقدم الدراسي.

ويمكن للمعلم والمعلمة أن ينشئ فصولا افتراضية تزامنية لطلابه عبر منصة مدرستي، بالإضافة إلى رفع حضور الطلبة ودرجاتهم على المنصة وفي نظام نور بشكل يومي.