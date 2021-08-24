ضروريات عند التحقيق مع المتهم أول مرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم- إن وجد- وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه والتهمة المنسوبة إليه، وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، ويسوغ توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.

وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.

وكانت النيابة قد أكدت في وقت سابق أنه يتم تدوين في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه، بالإضافة إلى كافة البيانات المقرّرة نظامًا وهي اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

شروط المحضر:

وأوضحت أنه على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

ويتم تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بدون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيئًا من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

ولفتت النيابة إلى أن ذلك بحسب المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية.

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