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استشاري: لن تظهر متحورات جديدة لكورونا
كان أعنفها دلتا لأنه الأسرع انتشارًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن العالم بدأ يسيطر على وباء كورونا، مستبعدًا ظهور متحورات أخرى للفيروس في الفترة المقبلة.
4 متحورات:
وتابع الأزرقي في مداخلة على قناة الإخبارية أن المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا كانت 4 متحورات، وكان أعنفها دلتا لأنه الأسرع انتشارًا وشكل في بعض دول أوروبا 90% من الإصابات، كما أن أغلب الإصابات بالشرق الأوسط بذلك المتحور.
لا طفرات أخرى:
وأردف الاستشاري: لن تحدث طفرات أخرى بفيروس كورونا لأن الدول بدأت تسيطر على الفيروس، وتم إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن لا زالت هناك بؤر ساخنة عالمية مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وخطورة تلك المناطق في ظهور طفرات شديدة للفيروس.
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