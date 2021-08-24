توقعات بـ أمطار رعدية وبرد غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

برد ورياح:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

سحب رعدية:

وبحسب تقرير الأرصاد، توجد فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والمدينة المنورة.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الشرقية).

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