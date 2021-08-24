قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب هاكيندي هيشيليما رئيسا لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم. ونقل قطان للرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.



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