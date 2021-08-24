شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي يرسخ قيم العدالة والمساواة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة. وأكد أن هذه الموافقة تأتي لتؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من لدن القيادة، مبينا أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمج الأبناء الأيتام في المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.



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