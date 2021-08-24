ضبط 40 شخصا في تجمع مخالف للتدابير بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة حائل 40 شخصا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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