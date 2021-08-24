شكرا لقرائتكم خبر برامج «موهبة» تثري عقول 223 طالبا من 7 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت «موهبة» إلى أن برامجها الإثرائية التي تقدم بشكل سنوي، تراعي جوانب التأهيل والتدريب كافة للطلاب، وتتضمن الجانبين العلمي والمهاري، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة مهارات القرن الـ21.
وقالت إن من يقوم على البرامج نخبة المدربين والأكاديميين الذين يخضعون لدورات مستمرة وبرامج متطورة، بلغ عددها 13 دورة تدريبية، تتواكب مع أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات وخلق بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز، لافتة إلى أن عدد مدربي ومدربات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي حضوريا وعن بعد، بلغ 491 مدربا ومدربة من الخبراء المختصين ومدربي المهارات.
وجرت برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية والعالمية 2021 على فترتين؛ الأولى في 13 يونيو الماضي، والثانية في 1 أغسطس الحالي، واستهدفت 6846 طالبا وطالبة، واشتملت على 23 وحدة علمية مختلفة، أعدت بالتعاون مع مركز الشباب الموهوب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكي، وتقدم بشكل مكثف على مدار 21 يوما في كل فترة.
الدول المشاركة:
- 110 من طلبة الإمارات
- 40 من طلبة قطر
- 41 من طلبة جمهورية مصر العربية
- 16 من طلبة دولة الكويت
- 4 طلبة من مملكة البحرين
- طالب وطالبة من بنما
- طالبة من اليونان
- 7 طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية
- الصين
- بولندا
كانت هذه تفاصيل خبر برامج «موهبة» تثري عقول 223 طالبا من 7 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.