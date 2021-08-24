برامج «موهبة» تثري عقول 223 طالبا من 7 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتلبية الاحتياجات المستقبلية من القدرات البشرية ذات الكفاءة والتأهيل العالي، وتعزيز الشغف لدى الموهوبين بالتعليم العام بالبحث العلمي والإثراء المعرفي بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية ورفع قدرات الطلبة المهارية والقيادية، شارك 223 طالبا من 7 دول، مع أكثر من 6000 طالب وطالبة من السعودية في برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية والعالمية 2021، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» صيف كل عام.

وأشارت «موهبة» إلى أن برامجها الإثرائية التي تقدم بشكل سنوي، تراعي جوانب التأهيل والتدريب كافة للطلاب، وتتضمن الجانبين العلمي والمهاري، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة مهارات القرن الـ21.

وقالت إن من يقوم على البرامج نخبة المدربين والأكاديميين الذين يخضعون لدورات مستمرة وبرامج متطورة، بلغ عددها 13 دورة تدريبية، تتواكب مع أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات وخلق بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز، لافتة إلى أن عدد مدربي ومدربات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي حضوريا وعن بعد، بلغ 491 مدربا ومدربة من الخبراء المختصين ومدربي المهارات.

وجرت برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية والعالمية 2021 على فترتين؛ الأولى في 13 يونيو الماضي، والثانية في 1 أغسطس الحالي، واستهدفت 6846 طالبا وطالبة، واشتملت على 23 وحدة علمية مختلفة، أعدت بالتعاون مع مركز الشباب الموهوب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكي، وتقدم بشكل مكثف على مدار 21 يوما في كل فترة.

الدول المشاركة:

