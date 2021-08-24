شكرا لقرائتكم خبر تحصين 13 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.
وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 353 إصابة جديدة مؤكدة وشفاء 456 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4377 حالة منها 1108 حالات حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحصين 13 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.