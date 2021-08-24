تحصين 13 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتين في المملكة، مبينة أن جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوزت 34 مليونا و465 ألفا و193 جرعة عبر 587 موقعا للتطعيم في كافة المناطق.

وأكدت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 353 إصابة جديدة مؤكدة وشفاء 456 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4377 حالة منها 1108 حالات حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.