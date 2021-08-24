ملتقى لتثقيف طلاب مكة بآداب السلوك الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توعية الطلبة بآداب السلوك الرقمي، ودعم التوجيه الطلابي في الاستعداد المبكر لاستقبال الطلبة واكتشاف بعض الحالات التي تتطلب التدخل الفوري وإيجاد الطرق العلاجية المناسبة، واصل ملتقى التوجيه الطلابي «عودة صحية ونفسية آمنة» فعالياته بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ والذي تنفذه إدارة التوجيه الطلابي بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي؛ عن بعد، والذي يستهدف 1230 موجها وموجهة طلابية بمدارس تعليم مكة، وذلك لتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد. كما يهدف الملتقى إلى مساعدة موجهي وموجهات الطلبة حول بعض الطرق والأساليب المناسبة في التعامل مع الأزمات.



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