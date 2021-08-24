- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تستأنف الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ حيث تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
الرائد - الحزم
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من مباراتين، فاز في واحدة وانهزم في أخرى، فيما يدخل الحزم المباراة ورصيده نقطتان من تعادلين.
الأهلي - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يدخل الأهلي المباراة بغية تعديل المسار؛ حيث فشل الفريق حتى الآن في تحقيق أي فوز؛ إذ يملك نقطتين حتى الآن في رصيده.
ضمك يدخل المباراة ورصيده ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:51 PM
في افتتاح الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"
تستأنف الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ حيث تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
الرائد - الحزم
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من مباراتين، فاز في واحدة وانهزم في أخرى، فيما يدخل الحزم المباراة ورصيده نقطتان من تعادلين.
الأهلي - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يدخل الأهلي المباراة بغية تعديل المسار؛ حيث فشل الفريق حتى الآن في تحقيق أي فوز؛ إذ يملك نقطتين حتى الآن في رصيده.
ضمك يدخل المباراة ورصيده ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.
، "الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.