محمد بن مسعود - الدمام - "بيزلي" أرجع الأسباب إلى سنوات الجفاف والصراع و" كورونا حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا. وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19". ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك. الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24 حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا. وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19". ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك. 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:07 PM "بيزلي" أرجع الأسباب إلى سنوات الجفاف والصراع و"كورونا" "بيزلي" أرجع الأسباب إلى سنوات الجفاف والصراع و"كورونا" حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا. وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19". ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك. ، الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.