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ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء أن المحادثات بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن أفغانستان لم تؤدِّ إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لعمليات الإجلاء من كابل.
وقالت "ميركل" للصحفيين بعد اجتماع افتراضي لقادة المجموعة: "المؤتمر لم يسفر عن مواعيد جديدة لانتهاء مهمة الإجلاء"، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى وجود مناقشات مكثفة حول ما إذا كان يمكن استخدام مطار مدني بعد هذا الموعد النهائي.
وأعربت عن استعداد ألمانيا للعمل مع الدول المجاورة لأفغانستان، مثل باكستان وإيران؛ وذلك لمساعدة اللاجئين.
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24
ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء أن المحادثات بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن أفغانستان لم تؤدِّ إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لعمليات الإجلاء من كابل.
وقالت "ميركل" للصحفيين بعد اجتماع افتراضي لقادة المجموعة: "المؤتمر لم يسفر عن مواعيد جديدة لانتهاء مهمة الإجلاء"، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى وجود مناقشات مكثفة حول ما إذا كان يمكن استخدام مطار مدني بعد هذا الموعد النهائي.
وأعربت عن استعداد ألمانيا للعمل مع الدول المجاورة لأفغانستان، مثل باكستان وإيران؛ وذلك لمساعدة اللاجئين.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:41 PM
أعربت عن استعداد ألمانيا للتعاون مع دول الجوار لمساعدة اللاجئين
ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء أن المحادثات بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن أفغانستان لم تؤدِّ إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لعمليات الإجلاء من كابل.
وقالت "ميركل" للصحفيين بعد اجتماع افتراضي لقادة المجموعة: "المؤتمر لم يسفر عن مواعيد جديدة لانتهاء مهمة الإجلاء"، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى وجود مناقشات مكثفة حول ما إذا كان يمكن استخدام مطار مدني بعد هذا الموعد النهائي.
وأعربت عن استعداد ألمانيا للعمل مع الدول المجاورة لأفغانستان، مثل باكستان وإيران؛ وذلك لمساعدة اللاجئين.
، "ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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