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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.
وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.
وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:38 PM
بررت التحرك بمواجهة الفعاليات المنددة بحصار القطاع
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.
وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.
، إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة ،
المصدر : الخليج 365
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