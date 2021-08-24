، الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير ،

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أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وسحب السفير الجزائري من الرباط.
وقال "لعمامرة": "إن قطع علاقات الجزائر مع المغرب، لا يعني تضرر مواطني البلدين والقنصليات ستمارس دورها المعتاد".
وذكر أن "وزير الخارجية المغربي هو المحرض الرئيس للتهديدات والاتهامات الإسرائيلية للجزائر".
وأضاف أن "أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حرباً دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها وتطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بـاستقلال منطقة القبائل وهو ما يؤكد أن الرباط تخلى عن التزاماته في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب".
واعتبر أن "المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر".
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24
أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وسحب السفير الجزائري من الرباط.
وقال "لعمامرة": "إن قطع علاقات الجزائر مع المغرب، لا يعني تضرر مواطني البلدين والقنصليات ستمارس دورها المعتاد".
وذكر أن "وزير الخارجية المغربي هو المحرض الرئيس للتهديدات والاتهامات الإسرائيلية للجزائر".
وأضاف أن "أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حرباً دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها وتطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بـاستقلال منطقة القبائل وهو ما يؤكد أن الرباط تخلى عن التزاماته في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب".
واعتبر أن "المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر".
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
07:45 PM
"لعمامرة" قال: إن الإجراء لا يعني تضرر مواطني البلدين
أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وسحب السفير الجزائري من الرباط.
وقال "لعمامرة": "إن قطع علاقات الجزائر مع المغرب، لا يعني تضرر مواطني البلدين والقنصليات ستمارس دورها المعتاد".
وذكر أن "وزير الخارجية المغربي هو المحرض الرئيس للتهديدات والاتهامات الإسرائيلية للجزائر".
وأضاف أن "أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حرباً دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها وتطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بـاستقلال منطقة القبائل وهو ما يؤكد أن الرباط تخلى عن التزاماته في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب".
واعتبر أن "المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر".
، الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب السفير ،
المصدر : الخليج 365
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