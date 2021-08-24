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محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365– بريدة: أعلن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون علي الشايعي بشكل رسمي، عدم رغبته بالترشح لرئاسة النادي من بوابة انتخابات الترشح للرئاسة التي فتحت أبوابها الأحد الماضي.
وقال الرئيس المكلف بإدارة النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": مرحلة جديدة مقبلة للتعاون أسأل الله أن تكون مليئة بالإنجازات".
وتابع: "أشكر الأعضاء الذهبيين على ثقتهم وتزكيتهم لي للترشح لرئاسة النادي، إلا أنني فضلت الراحة في الفترة المقبلة، وسأكون بحول الله أنا وجميع التعاونيين قريبين من الإدارة الجديدة كما عرف عنا وتعلمنا من هذا الكيان ورجالاته.
وكانت إدارة النادي قد فتحت باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، الأحد الماضي، وتستمر حتى، الخميس المقبل.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:40 PMقال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون
الخليج 365– بريدة: أعلن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون علي الشايعي بشكل رسمي، عدم رغبته بالترشح لرئاسة النادي من بوابة انتخابات الترشح للرئاسة التي فتحت أبوابها الأحد الماضي.
وقال الرئيس المكلف بإدارة النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": مرحلة جديدة مقبلة للتعاون أسأل الله أن تكون مليئة بالإنجازات".
وتابع: "أشكر الأعضاء الذهبيين على ثقتهم وتزكيتهم لي للترشح لرئاسة النادي، إلا أنني فضلت الراحة في الفترة المقبلة، وسأكون بحول الله أنا وجميع التعاونيين قريبين من الإدارة الجديدة كما عرف عنا وتعلمنا من هذا الكيان ورجالاته.
وكانت إدارة النادي قد فتحت باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، الأحد الماضي، وتستمر حتى، الخميس المقبل.
، قال إنه يفضل الراحة.. "الشايعي" يعتذر عن رئاسة التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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